Jonathan Bay kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan Bay Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonathan Bay adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonathan Bay Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonathan Bay 1 Şubat 1993 tarihinde Villa Ángela şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Aníbal Jonathan Gastón Bay şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonathan Bay Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Luis Grillo y Asociados yapmaktadır. Jonathan Bay, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Instituto AC Córdoba futbol takımında oynamaktadır. Instituto AC Córdoba takımına 2 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jonathan Bay'nin Instituto AC Córdoba ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jonathan Bay Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jonathan Bay isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jonathan Bay Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonathan Bay futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Godoy Cruz II

1 Ocak 2015 yılında CA Talleres

12 Temmuz 2016 yılında Ferro

1 Temmuz 2018 yılında Central Córdoba

2 Ocak 2023 yılında Instituto AC

Jonathan Bay Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonathan Bay şuan Instituto AC Córdoba takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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