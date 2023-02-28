Jonathan Benitez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan Benitez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonathan Benitez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonathan Benitez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonathan Benitez 4 Eylül 1991 tarihinde Corrientes şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Jonathan Óscar Benítez şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonathan Benitez Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mundo Futuro Chile yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Palestino futbol takımında oynamaktadır. CD Palestino takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Jonathan Benitez'nin CD Palestino ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jonathan Benitez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jonathan Benitez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Jonathan Benitez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonathan Benitez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Boca Unidos

6 Temmuz 2012 yılında Racing (Cba)

30 Haziran 2013 yılında Boca Unidos

1 Temmuz 2014 yılında Magallanes CF

30 Haziran 2015 yılında Boca Unidos

1 Temmuz 2015 yılında Cobresal

30 Haziran 2016 yılında Boca Unidos

1 Temmuz 2016 yılında U. Concepción

7 Ocak 2019 yılında Coquimbo Unido

1 Ocak 2020 yılında Palestino

Jonathan Benitez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonathan Benitez şuan CD Palestino takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.