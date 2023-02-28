Jonathan Benitez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan Benitez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonathan Benitez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonathan Benitez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonathan Benitez 28 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Jonathan Daniel Benítez Benítez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonathan Benitez Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jonathan Benitez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Nacional Asunción futbol takımında oynamaktadır. Club Nacional Asunción takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jonathan Benitez'nin Club Nacional Asunción ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jonathan Benitez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jonathan Benitez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jonathan Benitez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonathan Benitez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Nacional

Jonathan Benitez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonathan Benitez şuan Club Nacional Asunción takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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