Jonathan Betancourt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan Betancourt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jonathan Betancourt kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jonathan Betancourt ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jonathan Betancourt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan Betancourt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jonathan Betancourt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan Betancourt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonathan Betancourt adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonathan Betancourt Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonathan Betancourt 14 Şubat 1995 tarihinde Eloy Alfaro şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Jonathan Enrique Betancourt Mina şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonathan Betancourt Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Carlos Torres Manager Sport yapmaktadır. Jonathan Betancourt, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Garcilaso futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Garcilaso takımına 2 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jonathan Betancourt'nin Deportivo Garcilaso ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jonathan Betancourt Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jonathan Betancourt isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Jonathan Betancourt Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonathan Betancourt futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında CD Espoli

20 Nisan 2013 yılında Norte América

1 Temmuz 2013 yılında FC Porto U19

30 Haziran 2014 yılında Norte América

2 Temmuz 2014 yılında Gondomar

29 Mart 2015 yılında Norte América

31 Mart 2015 yılında Deportivo Azogues

16 Mayıs 2015 yılında Norte América

1 Şubat 2016 yılında SD Aucas

6 Mart 2017 yılında CD América

7 Mart 2017 yılında LDU Quito

31 Aralık 2017 yılında CD América

1 Şubat 2018 yılında Barcelona SC

1 Şubat 2019 yılında Uni. Católica

8 Temmuz 2020 yılında Querétaro FC

31 Aralık 2020 yılında Uni. Católica

1 Ocak 2021 yılında Querétaro FC

12 Ocak 2021 yılında Cimarrones

30 Haziran 2021 yılında Querétaro FC

7 Temmuz 2021 yılında Dorados Sinaloa

30 Haziran 2022 yılında Delfín SC

2 Ocak 2023 yılında Dep. Garcilaso

Jonathan Betancourt kimdir

Jonathan Betancourt Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonathan Betancourt şuan Deportivo Garcilaso takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Jonathan Betancourt Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ekvador U20 takımında 21 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Jonathan Betancourt nereli

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