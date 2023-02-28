Jonathan Bilbao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan Bilbao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonathan Bilbao adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonathan Bilbao Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonathan Bilbao 29 Temmuz 1999 tarihinde Barquisimeto şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Peru,Venezuela uyrukludur.Gerçek adı da Jonathan Alberto Bilbao Vásquez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonathan Bilbao Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Jonathan Bilbao, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cusco FC futbol takımında oynamaktadır. Cusco FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jonathan Bilbao'nin Cusco FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jonathan Bilbao Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jbilbao29/

http://www.facebook.com/jbilbaooo

Jonathan Bilbao Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jonathan Bilbao isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jonathan Bilbao Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonathan Bilbao futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında U San Martín II

1 Ocak 2019 yılında U. San Martín

1 Ocak 2022 yılında Alianza Atl.

1 Ocak 2023 yılında Cusco FC

Jonathan Bilbao Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonathan Bilbao şuan Cusco FC takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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