Jonathan Blanco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan Blanco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonathan Blanco adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonathan Blanco Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonathan Blanco 29 Nisan 1987 tarihinde José Clemente Paz şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jonathan Matías Blanco şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonathan Blanco Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jonathan Blanco, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA San Martín (San Juan) futbol takımında oynamaktadır. CA San Martín (San Juan) takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jonathan Blanco'nin CA San Martín (San Juan) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jonathan Blanco Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jonathan Blanco isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jonathan Blanco Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonathan Blanco futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Tigre II

1 Temmuz 2008 yılında Tigre

1 Temmuz 2011 yılında Aldosivi

1 Temmuz 2012 yılında Olimpo

1 Ocak 2018 yılında Agropecuario

22 Şubat 2021 yılında All Boys

1 Ocak 2022 yılında Barracas C.

12 Ocak 2023 yılında San Martín (SJ)

Jonathan Blanco Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonathan Blanco şuan CA San Martín (San Juan) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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