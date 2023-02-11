Jonathan Bottinelli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan Bottinelli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonathan Bottinelli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonathan Bottinelli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonathan Bottinelli 14 Eylül 1984 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jonathan Pablo Bottinelli şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonathan Bottinelli Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BYP yapmaktadır. Jonathan Bottinelli, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA San Martín (San Juan) futbol takımında oynamaktadır. CA San Martín (San Juan) takımına 19 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jonathan Bottinelli'nin CA San Martín (San Juan) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jonathan Bottinelli Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jonathan_bottinelli/

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Jonathan Bottinelli Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jonathan Bottinelli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 4.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jonathan Bottinelli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonathan Bottinelli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2002 yılında San Lorenzo

12 Ağu 2008 yılında Sampdoria

15 Ocak 2009 yılında San Lorenzo

30 Haziran 2009 yılında Sampdoria

10 Ağu 2009 yılında San Lorenzo

26 Temmuz 2012 yılında River Plate

21 Ocak 2014 yılında U. Católica

30 Haziran 2014 yılında River Plate

26 Ağu 2014 yılında León

1 Temmuz 2015 yılında Kulüpsüz

13 Ocak 2016 yılında Arsenal Sarandí

7 Ağu 2017 yılında CA Unión

25 Ağu 2020 yılında Rosario Central

16 Şubat 2021 yılında Arsenal Sarandí

19 Ocak 2022 yılında San Martín (SJ)

Jonathan Bottinelli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonathan Bottinelli şuan CA San Martín (San Juan) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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