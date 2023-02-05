Jonathan Buatu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan Buatu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jonathan Buatu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jonathan Buatu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jonathan Buatu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan Buatu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jonathan Buatu

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonathan Buatu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonathan Buatu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonathan Buatu 27 Eylül 1993 tarihinde Liège şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen Angola,Belçika uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jonathan Buatu Mananga şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonathan Buatu Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Jonathan Buatu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Valenciennes FC futbol takımında oynamaktadır. Valenciennes FC takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Jonathan Buatu'nin Valenciennes FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jonathan Buatuboyu ve yaşı kaç

Jonathan Buatu Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jonathan Buatu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

Jonathan Buatu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonathan Buatu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında KRC Genk U19

31 Ocak 2013 yılında FC Brüssel

30 Haziran 2013 yılında KRC Genk U19

1 Temmuz 2013 yılında FC Fulham U21

1 Temmuz 2015 yılında Waasl.-Beveren

1 Temmuz 2018 yılında Rio Ave FC

19 Temmuz 2019 yılında Mouscron

31 Aralık 2019 yılında Rio Ave FC

3 Ocak 2020 yılında Desportivo Aves

17 Temmuz 2020 yılında Rio Ave FC

3 Ağu 2020 yılında VV St. Truiden

19 Ocak 2022 yılında Eyüpspor

30 Haziran 2022 yılında VV St. Truiden

1 Eylül 2022 yılında Valenciennes FC

Jonathan Buatu kimdir

Jonathan Buatu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonathan Buatu şuan Valenciennes FC takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Standard de Liège (-2012), KRC Genk (2012-2013)

Jonathan Buatu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Angola takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 30 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Jonathan Buatu nereli

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