Jonathan Cafu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan Cafu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonathan Cafu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonathan Cafu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonathan Cafu 10 Temmuz 1991 tarihinde Piracicaba şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Brezilya,Bulgaristan uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jonathan Renato Barbosa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonathan Cafu Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Casa Soccer/EL yapmaktadır. Jonathan Cafu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cuiabá Esporte Clube (MT) futbol takımında oynamaktadır. Cuiabá Esporte Clube (MT) takımına 8 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Jonathan Cafu'nin Cuiabá Esporte Clube (MT) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jonathan Cafu Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jonathan Cafu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 10.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jonathan Cafu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonathan Cafu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Ocak 2011 yılında Boavista SC

2 Ocak 2012 yılında Piracicaba

18 Şubat 2013 yılında Capivariano FC

31 Mayıs 2013 yılında Piracicaba

31 Mart 2014 yılında Ponte Preta

14 Ocak 2015 yılında São Paulo

17 Temmuz 2015 yılında Ludogorets

9 Ağu 2017 yılında G. Bordeaux

9 Ağu 2018 yılında Kızılyıldız

30 Haziran 2019 yılında G. Bordeaux

27 Ocak 2020 yılında Al-Hazem

9 Kasım 2020 yılında Corinthians

8 Mart 2021 yılında Cuiabá-MT

31 Aralık 2021 yılında Corinthians

8 Nisan 2022 yılında Cuiabá-MT

31 Aralık 2023 yılında Corinthians

Jonathan Cafu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonathan Cafu şuan Cuiabá Esporte Clube (MT) takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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