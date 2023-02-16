Jonathan Calleri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan Calleri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonathan Calleri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonathan Calleri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonathan Calleri 23 Eylül 1993 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Arjantin,İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonathan Calleri Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 7DS yapmaktadır. Jonathan Calleri, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

São Paulo Futebol Clube futbol takımında oynamaktadır. São Paulo Futebol Clube takımına 25 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jonathan Calleri'nin São Paulo Futebol Clube ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Jonathan Calleri Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/jocalleri

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http://instagram.com/jocalleri/

http://facebook.com/12Jocalleri

Jonathan Calleri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jonathan Calleri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jonathan Calleri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonathan Calleri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında All Boys

1 Temmuz 2014 yılında Boca Juniors

18 Ocak 2016 yılında Maldonado

19 Ocak 2016 yılında São Paulo

31 Temmuz 2016 yılında Maldonado

11 Ağu 2016 yılında West Ham

30 Haziran 2017 yılında Maldonado

11 Temmuz 2017 yılında Las Palmas

30 Haziran 2018 yılında Maldonado

22 Ağu 2018 yılında Alavés

30 Haziran 2019 yılında Maldonado

26 Ağu 2019 yılında Espanyol

20 Temmuz 2020 yılında Maldonado

13 Eylül 2020 yılında Osasuna

30 Haziran 2021 yılında Maldonado

30 Ağu 2021 yılında São Paulo

24 Temmuz 2022 yılında Maldonado

25 Temmuz 2022 yılında São Paulo

Jonathan Calleri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonathan Calleri şuan São Paulo Futebol Clube takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Jonathan Calleri Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arjantin Olimpiyat takımında 9 numaralı formasıyla 4 Ağu 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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