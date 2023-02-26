Jonathan Cisse kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan Cisse Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonathan Cisse adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonathan Cisse Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonathan Cisse 18 Mayıs 1997 tarihinde Divo şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Fildişi Sahili uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonathan Cisse Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Blas Consulting yapmaktadır. Jonathan Cisse, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hapoel Hadera futbol takımında oynamaktadır. Hapoel Hadera takımına 27 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Jonathan Cisse'nin Hapoel Hadera ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jonathan Cisse Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jonathan Cisse isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jonathan Cisse Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonathan Cisse futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Monaco B

27 Temmuz 2019 yılında Hapoel Hadera

Jonathan Cisse Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonathan Cisse şuan Hapoel Hadera takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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