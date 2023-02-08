Jonathan Copete kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan Copete Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jonathan Copete kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jonathan Copete ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jonathan Copete kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan Copete Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jonathan Copete

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonathan Copete adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonathan Copete Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonathan Copete 23 Ocak 1988 tarihinde Santiago de Cali şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Kolombiya,Venezuela uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jonathan Copete Valencia şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonathan Copete Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini South.american.players yapmaktadır. Jonathan Copete, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube de Regatas Brasil (AL) futbol takımında oynamaktadır. Clube de Regatas Brasil (AL) takımına 7 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jonathan Copete'nin Clube de Regatas Brasil (AL) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jonathan Copete Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jonathancopetevalencia/

Jonathan Copeteboyu ve yaşı kaç

Jonathan Copete Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jonathan Copete isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jonathan Copete Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonathan Copete futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Trujillanos

1 Ocak 2007 yılında Universidad Autónoma Trujillo

1 Temmuz 2009 yılında Trujillanos

1 Temmuz 2010 yılında Zamora FC

1 Temmuz 2011 yılında Indep. Santa Fe

1 Temmuz 2012 yılında Vélez Sarsfield

19 Ocak 2014 yılında Indep. Santa Fe

11 Temmuz 2014 yılında Atl. Nacional

1 Temmuz 2016 yılında Santos FC

1 Temmuz 2019 yılında Pachuca

6 Şubat 2020 yılında Santos FC

7 Şubat 2020 yılında CD Everton

30 Haziran 2020 yılında Santos FC

24 Haziran 2021 yılında Avaí FC

18 Temmuz 2022 yılında EC Bahia

6 Ocak 2023 yılında Avaí FC

7 Ocak 2023 yılında CRB

Jonathan Copete kimdir

Jonathan Copete Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonathan Copete şuan Clube de Regatas Brasil (AL) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Jonathan Copete nereli

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