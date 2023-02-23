Jonathan De Amo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan De Amo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jonathan De Amo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jonathan De Amo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jonathan De Amo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan De Amo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jonathan De Amo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan De Amo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonathan De Amo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonathan De Amo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonathan De Amo 13 Ocak 1990 tarihinde Barcelona şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Jonathan de Amo Pérez şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonathan De Amo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DIAMOND SPORT AGENCY yapmaktadır. Jonathan De Amo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gornik Leczna futbol takımında oynamaktadır. Gornik Leczna takımına 18 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Jonathan De Amo'nin Gornik Leczna ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jonathan De Amo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jonathan De Amo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Jonathan De Amo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonathan De Amo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Rayo Cantabria

1 Ocak 2011 yılında Ontinyent

1 Temmuz 2011 yılında Rayo Cantabria

1 Temmuz 2012 yılında RCD Espanyol B

30 Ağustos 2013 yılında Widzew Lodz

15 Temmuz 2014 yılında Celta Vigo B

30 Ağustos 2016 yılında Miedz Legnica

11 Eylül 2018 yılında Stal Mielec

1 Temmuz 2019 yılında Termalica

17 Ocak 2021 yılında Stal Mielec

18 Şubat 2022 yılında Gornik Leczna

Jonathan De Amo kimdir

Jonathan De Amo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonathan De Amo şuan Gornik Leczna takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Jonathan De Amo nereli

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