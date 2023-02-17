Jonathan Dellarossa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan Dellarossa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonathan Dellarossa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonathan Dellarossa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonathan Dellarossa 18 Ocak 2000 tarihinde El Tío (Córdoba) şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonathan Dellarossa Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jonathan Dellarossa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Instituto AC Córdoba futbol takımında oynamaktadır. Instituto AC Córdoba takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jonathan Dellarossa'nin Instituto AC Córdoba ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Jonathan Dellarossa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jonathan Dellarossa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jonathan Dellarossa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonathan Dellarossa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Instituto AC

Jonathan Dellarossa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonathan Dellarossa şuan Instituto AC Córdoba takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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