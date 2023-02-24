Jonathan Dresaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan Dresaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonathan Dresaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonathan Dresaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonathan Dresaj 15 Mart 2000 tarihinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Jonathan Drešaj şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonathan Dresaj Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Decic Tuzi futbol takımında oynamaktadır. FK Decic Tuzi takımına 29 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Jonathan Dresaj'nin FK Decic Tuzi ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jonathan Dresaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jonathan Dresaj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jonathan Dresaj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonathan Dresaj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Şubat 2019 yılında FK Decic Tuzi

1 Haziran 2019 yılında Podgorica U19

29 Temmuz 2019 yılında FK Decic Tuzi

Jonathan Dresaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonathan Dresaj şuan FK Decic Tuzi takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Jonathan Dresaj Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Karadağ U17 takımında 16 numaralı formasıyla 22 Ekim 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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