Jonathan Drott kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan Drott Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonathan Drott adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonathan Drott Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonathan Drott 15 Aralık 1992 tarihinde Vetlanda şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonathan Drott Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jonathan Drott, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Örgryte IS futbol takımında oynamaktadır. Örgryte IS takımına 23 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jonathan Drott'nin Örgryte IS ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Jonathan Drott Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jonathan Drott isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jonathan Drott Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonathan Drott futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ocak 2012 yılında J-Södra IF

8 Ocak 2015 yılında Östers IF

23 Ocak 2023 yılında Örgryte

Jonathan Drott Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonathan Drott şuan Örgryte IS takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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