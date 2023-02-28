Jonathan Duarte kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan Duarte Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonathan Duarte adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonathan Duarte Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonathan Duarte 25 Mayıs 1997 tarihinde Socorro şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Jonathan Alexander Duarte Durán şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonathan Duarte Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Galka Scouting Football, S.L. yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Ararat-Armenia futbol takımında oynamaktadır. FC Ararat-Armenia takımına 29 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jonathan Duarte'nin FC Ararat-Armenia ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jonathan Duarte Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jonathan Duarte isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jonathan Duarte Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonathan Duarte futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Real Santander

1 Ocak 2021 yılında Orsomarso SC

29 Ocak 2022 yılında Ararat-Armenia

Jonathan Duarte Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonathan Duarte şuan FC Ararat-Armenia takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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