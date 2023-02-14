Jonathan Dubasin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan Dubasin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonathan Dubasin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonathan Dubasin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonathan Dubasin 2 Şubat 2000 tarihinde La Seu d'Urgell şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen İspanya,Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonathan Dubasin Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Promoesport yapmaktadır. Jonathan Dubasin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Albacete Balompié futbol takımında oynamaktadır. Albacete Balompié takımına 19 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jonathan Dubasin'nin Albacete Balompié ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Jonathan Dubasin Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jonathan Dubasin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jonathan Dubasin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonathan Dubasin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Girona U19

1 Temmuz 2019 yılında UE Figueres

7 Ekim 2020 yılında Llagostera

1 Temmuz 2021 yılında Girona FC

3 Ağu 2021 yılında UD Logroñés

30 Haziran 2022 yılında Girona FC

19 Temmuz 2022 yılında Albacete

Jonathan Dubasin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonathan Dubasin şuan Albacete Balompié takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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