Jonathan Egger kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan Egger Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonathan Egger adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jonathan Egger Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jonathan Egger 19 Kasım 2002 tarihinde Zürich şehrinde doğmuştur. İsviçre,Avusturya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jonathan Egger Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Wil 1900 II futbol takımında oynamaktadır. FC Wil 1900 II takımına 10 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jonathan Egger'nin FC Wil 1900 II ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Jonathan Egger Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jonathan Egger futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2018 yılında St. Gallen U18
1 Temmuz 2020 yılında St. Gallen U21
10 Temmuz 2021 yılında FC Wil II
Jonathan Egger Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jonathan Egger şuan FC Wil 1900 II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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