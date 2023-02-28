Jonathan Espinola kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan Espinola Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonathan Espinola adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonathan Espinola Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonathan Espinola 18 Nisan 2002 tarihinde doğmuştur. Paraguay uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonathan Espinola Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Magallanes CF futbol takımında oynamaktadır. Magallanes CF takımına - tarihinde katılmıştır. Jonathan Espinola'nin Magallanes CF ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jonathan Espinola Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jonathan Espinola isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jonathan Espinola Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonathan Espinola Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonathan Espinola şuan Magallanes CF takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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