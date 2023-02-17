Jonathan Farias kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan Farias Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonathan Farias adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonathan Farias Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonathan Farias 27 Mayıs 1998 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Jonathan Leonardo Farías şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonathan Farias Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GATICOGOL yapmaktadır. Jonathan Farias, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Argentino Agropecuario futbol takımında oynamaktadır. Argentino Agropecuario takımına 12 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Jonathan Farias'nin Argentino Agropecuario ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jonathan Farias Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jonathan Farias isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jonathan Farias Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonathan Farias futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Cercle Brugge

29 Ocak 2019 yılında Aldosivi II

4 Haziran 2019 yılında Aldosivi

1 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

10 Eylül 2020 yılında Defensa

12 Mart 2021 yılında Agropecuario

Jonathan Farias Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonathan Farias şuan Argentino Agropecuario takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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