Jonathan Ferrari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan Ferrari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jonathan Ferrari kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jonathan Ferrari ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jonathan Ferrari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan Ferrari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonathan Ferrari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonathan Ferrari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonathan Ferrari 8 Mayıs 1987 tarihinde Junín şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Jonathan Marcelo Ferrari şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonathan Ferrari Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini XV Sport Consultancy yapmaktadır. Jonathan Ferrari, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gimnasia y Esgrima de Mendoza futbol takımında oynamaktadır. Gimnasia y Esgrima de Mendoza takımına 8 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Jonathan Ferrari'nin Gimnasia y Esgrima de Mendoza ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jonathan Ferrariboyu ve yaşı kaç

Jonathan Ferrari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jonathan Ferrari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

Jonathan Ferrari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonathan Ferrari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında All Boys

1 Ocak 2011 yılında San Lorenzo

31 Aralık 2011 yılında All Boys

13 Ocak 2014 yılında EC Vitória

1 Nisan 2014 yılında Guaratinguetá

28 Temmuz 2014 yılında Rafaela

21 Ocak 2015 yılında Rosario Central

1 Temmuz 2015 yılında Kulüpsüz

4 Ocak 2016 yılında Patronato

3 Şubat 2017 yılında DL Yifang

1 Şubat 2018 yılında Kulüpsüz

3 Ocak 2019 yılında Luqueño

1 Temmuz 2019 yılında CD Olimpia

4 Şubat 2020 yılında All Boys

7 Temmuz 2020 yılında LDU Portoviejo

31 Aralık 2020 yılında All Boys

26 Mart 2021 yılında CD Olmedo

25 Şubat 2022 yılında Manta FC

1 Haziran 2022 yılında Colon FC

8 Şubat 2023 yılında GyE Mendoza

Jonathan Ferrari kimdir

Jonathan Ferrari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonathan Ferrari şuan Gimnasia y Esgrima de Mendoza takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Jonathan Ferrari nereli

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