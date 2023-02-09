Jonathan Galvan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan Galvan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonathan Galvan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonathan Galvan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonathan Galvan 25 Haziran 1992 tarihinde Mar del Plata şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonathan Galvan Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DE 9 FÚTBOL yapmaktadır. Jonathan Galvan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Racing Club futbol takımında oynamaktadır. Racing Club takımına 14 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jonathan Galvan'nin Racing Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jonathan Galvan Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jonathan Galvan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jonathan Galvan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonathan Galvan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Aldosivi

24 Temmuz 2017 yılında CA Colón

25 Ocak 2019 yılında Argentinos Jrs.

30 Ocak 2020 yılında Central Córdoba

5 Ekim 2020 yılında Argentinos Jrs.

6 Ekim 2020 yılında CA Unión

30 Haziran 2021 yılında Argentinos Jrs.

20 Temmuz 2021 yılında Huracán

13 Temmuz 2022 yılında Argentinos Jrs.

14 Temmuz 2022 yılında Racing Club

Jonathan Galvan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonathan Galvan şuan Racing Club takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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