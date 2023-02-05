Jonathan Goncalves kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan Goncalves Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonathan Goncalves adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonathan Goncalves Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonathan Goncalves 25 Ocak 1989 tarihinde Annecy şehrinde doğmuştur. Aslen Fransa,Portekiz uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonathan Goncalves Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jonathan Goncalves, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Annecy futbol takımında oynamaktadır. FC Annecy takımına 1 Temmuz 2011 tarihinde katılmıştır. Jonathan Goncalves'nin FC Annecy ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jonathan Goncalves Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jonathan Goncalves isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Jonathan Goncalves Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonathan Goncalves futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında FC Annecy

Jonathan Goncalves Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonathan Goncalves şuan FC Annecy takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FC Annecy (1998-2011)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.