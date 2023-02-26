Jonathan Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan Gonzalez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonathan Gonzalez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonathan Gonzalez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonathan Gonzalez 18 Ocak 1994 tarihinde Eloy Alfaro şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Harold Jonathan González Guerrero şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonathan Gonzalez Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Seth Sports yapmaktadır. Jonathan Gonzalez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mushuc Runa SC futbol takımında oynamaktadır. Mushuc Runa SC takımına 18 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Jonathan Gonzalez'nin Mushuc Runa SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jonathan Gonzalez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jonathan Gonzalez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jonathan Gonzalez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonathan Gonzalez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Temmuz 2010 yılında Independ. U20

1 Ocak 2013 yılında Independiente

1 Ocak 2015 yılında Leones Negros

1 Temmuz 2015 yılında León

6 Temmuz 2016 yılında Independiente

31 Aralık 2016 yılında León

3 Ocak 2017 yılında Olimpia

21 Mart 2017 yılında LDU Quito

31 Aralık 2017 yılında Olimpia

1 Ocak 2018 yılında Kulüpsüz

2 Şubat 2019 yılında Dep. Cuenca

16 Ocak 2020 yılında Dorados Sinaloa

1 Mart 2020 yılında Delfín SC

7 Ocak 2021 yılında SD Aucas

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

18 Mart 2022 yılında Mushuc Runa SC

Jonathan Gonzalez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonathan Gonzalez şuan Mushuc Runa SC takımında oynamakta ve 71 numaralı formayı giymektedir.

Jonathan Gonzalez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ekvador takımında 18 numaralı formasıyla 11 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Ekvador U20 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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