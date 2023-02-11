Jonathan Goya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan Goya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonathan Goya adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonathan Goya Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonathan Goya 14 Mart 1989 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jonathan Javier Goya şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonathan Goya Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jonathan Goya, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Deportivo Riestra futbol takımında oynamaktadır. Club Deportivo Riestra takımına 1 Temmuz 2008 tarihinde katılmıştır. Jonathan Goya'nin Club Deportivo Riestra ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jonathan Goya Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jonathan Goya isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jonathan Goya Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonathan Goya futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında CD Riestra

1 Temmuz 2019 yılında Almirante Brown

30 Haziran 2020 yılında CD Riestra

Jonathan Goya Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonathan Goya şuan Club Deportivo Riestra takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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