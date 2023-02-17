Jonathan Grossrieder kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan Grossrieder Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jonathan Grossrieder kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jonathan Grossrieder ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jonathan Grossrieder kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan Grossrieder Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonathan Grossrieder adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonathan Grossrieder Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonathan Grossrieder 24 Nisan 1999 tarihinde Yaoundé şehrinde doğmuştur.  İsviçre,Kamerun uyrukludur.Gerçek adı da Jonathan Maxime Grossrieder şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonathan Grossrieder Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jonathan Grossrieder, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Stade Nyonnais futbol takımında oynamaktadır. FC Stade Nyonnais takımına 15 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Jonathan Grossrieder'nin FC Stade Nyonnais ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jonathan Grossriederboyu ve yaşı kaç

Jonathan Grossrieder Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jonathan Grossrieder isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Jonathan Grossrieder Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonathan Grossrieder futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Ağu 2014 yılında FC Annecy

1 Temmuz 2015 yılında Olymp. Lyon U19

11 Ağu 2017 yılında Team Vaud U21

15 Ocak 2019 yılında Stade Nyonnais

Jonathan Grossrieder kimdir

Jonathan Grossrieder Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonathan Grossrieder şuan FC Stade Nyonnais takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Stade Nyonnais (-2014), Annecy FC (2014-2015), Olympique Lyon (2015-2017)

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Jonathan Grossrieder nereli

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