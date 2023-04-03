Jonathan Heigl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan Heigl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonathan Heigl adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jonathan Heigl Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jonathan Heigl 12 Eylül 2005 tarihinde doğmuştur. Danimarka uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jonathan Heigl Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
SönderjyskE U19 futbol takımında oynamaktadır. SönderjyskE U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jonathan Heigl'nin SönderjyskE U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Jonathan Heigl Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jonathan Heigl futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında SönderjyskE U19
Jonathan Heigl Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jonathan Heigl şuan SönderjyskE U19 takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.
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