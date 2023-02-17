Jonathan Hendrickx kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan Hendrickx Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonathan Hendrickx adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonathan Hendrickx Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonathan Hendrickx 25 Aralık 1993 tarihinde Court-Saint-Étienne şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Belçika uyrukludur.Gerçek adı da Jonathan Kevin C. Hendrickx şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonathan Hendrickx Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Agence 442 yapmaktadır. Jonathan Hendrickx, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

URSL Visé futbol takımında oynamaktadır. URSL Visé takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jonathan Hendrickx'nin URSL Visé ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jonathan Hendrickx Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jonathan Hendrickx isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Jonathan Hendrickx Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonathan Hendrickx futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Fortuna Sittard

15 Temmuz 2014 yılında Hafnarfjördur

1 Temmuz 2017 yılında Leixões

15 Kasım 2017 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2018 yılında Breidablik

1 Temmuz 2019 yılında Lommel SK

18 Şubat 2021 yılında KA Akureyri

7 Ağu 2021 yılında KSK Lierse Kem.

1 Temmuz 2022 yılında URSL Visé

Jonathan Hendrickx Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonathan Hendrickx şuan URSL Visé takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

RSC Charleroi, Standard Liège

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.