Jonathan Hennetier kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan Hennetier Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonathan Hennetier adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonathan Hennetier Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonathan Hennetier 6 Kasım 1991 tarihinde doğmuştur. Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonathan Hennetier Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jonathan Hennetier, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Racing FC Union Luxembourg futbol takımında oynamaktadır. Racing FC Union Luxembourg takımına 1 Temmuz 2013 tarihinde katılmıştır. Jonathan Hennetier'nin Racing FC Union Luxembourg ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jonathan Hennetier Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jonathan Hennetier isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jonathan Hennetier Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonathan Hennetier futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında RFCU Luxembourg

Jonathan Hennetier Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonathan Hennetier şuan Racing FC Union Luxembourg takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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