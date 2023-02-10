Jonathan Herrera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan Herrera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonathan Herrera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonathan Herrera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonathan Herrera 16 Eylül 1991 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jonathan Carlos Herrera şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonathan Herrera Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EliteSportsManagement yapmaktadır. Jonathan Herrera, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Ferro Carril Oeste futbol takımında oynamaktadır. Club Ferro Carril Oeste takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jonathan Herrera'nin Club Ferro Carril Oeste ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jonathan Herrera Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jonathan_herrera9/

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Jonathan Herrera Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jonathan Herrera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jonathan Herrera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonathan Herrera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında CD Riestra

30 Ocak 2017 yılında Atl. Venezuela

30 Haziran 2017 yılında CD Riestra

1 Ocak 2018 yılında Ferro

30 Haziran 2018 yılında CD Riestra

1 Temmuz 2018 yılında Audax Italiano

31 Aralık 2018 yılında CD Riestra

18 Temmuz 2019 yılında Central Córdoba

30 Haziran 2020 yılında CD Riestra

12 Temmuz 2020 yılında San Lorenzo

6 Ocak 2021 yılında CD Riestra

8 Şubat 2021 yılında Johor DT

2 Mart 2021 yılında Independiente

31 Aralık 2021 yılında Johor DT

12 Ocak 2022 yılında Patronato

31 Aralık 2022 yılında Johor DT

25 Ocak 2023 yılında Ferro

Jonathan Herrera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonathan Herrera şuan Club Ferro Carril Oeste takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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