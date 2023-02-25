Jonathan John kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan John Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonathan John adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonathan John Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonathan John 9 Mayıs 2001 tarihinde Kaduna şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Jonathan John şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonathan John Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dmitriy Seluk yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Gomel futbol takımında oynamaktadır. FK Gomel takımına 5 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Jonathan John'nin FK Gomel ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jonathan John Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jonathan John isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jonathan John Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonathan John futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Ağustos 2020 yılında FC Sucleia

28 Şubat 2021 yılında FK Slutsk

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

5 Ağustos 2022 yılında Gomel

Jonathan John Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonathan John şuan FK Gomel takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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