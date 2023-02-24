Jonathan Levi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan Levi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonathan Levi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonathan Levi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonathan Levi 23 Ocak 1996 tarihinde Glumslöv şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İsveç,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Jonathan Alberto Levi şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonathan Levi Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jonathan Levi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Puskás Akadémia FC futbol takımında oynamaktadır. Puskás Akadémia FC takımına 23 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jonathan Levi'nin Puskás Akadémia FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Jonathan Levi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jonathan Levi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Jonathan Levi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonathan Levi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Glumslövs FF

1 Ocak 2013 yılında Eskilsminne

1 Temmuz 2015 yılında HIF Akademi

1 Kasım 2015 yılında Eskilsminne

8 Ocak 2016 yılında Landskrona

8 Ocak 2017 yılında Östers IF

20 Temmuz 2017 yılında Rosenborg

8 Şubat 2019 yılında Elfsborg

30 Kasım 2019 yılında Rosenborg

2 Şubat 2020 yılında Norrköping

23 Ocak 2023 yılında Puskás AFC

Jonathan Levi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonathan Levi şuan Puskás Akadémia FC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jonathan Levi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Glumslövs FF (-2012), Eskilsminne IF (2013-2014)

İsveç takımında 24 numaralı formasıyla 11 Ocak 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U21 takımında 6 numaralı formasıyla 23 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.