Jonathan Lindseth kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan Lindseth Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonathan Lindseth adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonathan Lindseth Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonathan Lindseth 25 Şubat 1996 tarihinde Porsgrunn şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonathan Lindseth Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nordic Scouting AS yapmaktadır. Jonathan Lindseth, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSKA-Sofia futbol takımında oynamaktadır. CSKA-Sofia takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Jonathan Lindseth'nin CSKA-Sofia ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jonathan Lindseth Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jonathan Lindseth isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jonathan Lindseth Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonathan Lindseth futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Pors Fotball

1 Ocak 2014 yılında Odds BK

25 Şubat 2016 yılında Mjøndalen

12 Ocak 2019 yılında Sarpsborg 08

1 Ağustos 2022 yılında CSKA-Sofia

Jonathan Lindseth Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonathan Lindseth şuan CSKA-Sofia takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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