Jonathan Lunney kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan Lunney Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonathan Lunney adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonathan Lunney Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonathan Lunney 2 Şubat 1998 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. İrlanda uyrukludur.Gerçek adı da JJ Lunney şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonathan Lunney Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jonathan Lunney, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shelbourne FC futbol takımında oynamaktadır. Shelbourne FC takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Jonathan Lunney'nin Shelbourne FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Jonathan Lunney Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jonathan Lunney isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jonathan Lunney Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonathan Lunney futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Preston U18

1 Temmuz 2016 yılında St. Pat's U19

1 Ocak 2017 yılında St. Pat's

1 Ocak 2018 yılında Bohemians

1 Ocak 2019 yılında Waterford FC

26 Kasım 2019 yılında Bohemians

1 Ocak 2021 yılında Shelbourne

Jonathan Lunney Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonathan Lunney şuan Shelbourne FC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jonathan Lunney Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Malahide United

İrlanda U17 takımında 3 numaralı formasıyla 22 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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