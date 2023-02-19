Jonathan Marulanda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan Marulanda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonathan Marulanda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonathan Marulanda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonathan Marulanda 21 Kasım 1995 tarihinde Medellín şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Jonathan Marulanda Vásquez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonathan Marulanda Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jonathan Marulanda, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Independiente Medellín futbol takımında oynamaktadır. Independiente Medellín takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jonathan Marulanda'nin Independiente Medellín ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jonathan Marulanda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jonathan Marulanda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jonathan Marulanda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonathan Marulanda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Leones FC

1 Ocak 2019 yılında Indep. Medellín

31 Aralık 2019 yılında Leones FC

1 Ocak 2020 yılında Deportes Tolima

31 Aralık 2020 yılında Leones FC

4 Ocak 2021 yılında Atl. Nacional

31 Aralık 2021 yılında Leones FC

3 Ocak 2022 yılında Deportes Tolima

1 Ocak 2023 yılında Indep. Medellín

Jonathan Marulanda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonathan Marulanda şuan Independiente Medellín takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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