Jonathan Medina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan Medina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonathan Medina adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonathan Medina Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonathan Medina 29 Nisan 1993 tarihinde Arequipa şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Jonathan Benito Medina Angulo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonathan Medina Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Akhs Sports yapmaktadır. Jonathan Medina, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Universidad Técnica de Cajamarca futbol takımında oynamaktadır. Universidad Técnica de Cajamarca takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jonathan Medina'nin Universidad Técnica de Cajamarca ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jonathan Medina Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jomedina29/

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Jonathan Medina Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jonathan Medina isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Jonathan Medina Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonathan Medina futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında FBC Melgar

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2017 yılında Real Garcilaso

1 Temmuz 2018 yılında Comerciantes

1 Ocak 2019 yılında Sport Boys

5 Ocak 2022 yılında Alianza Lima

1 Ocak 2023 yılında UTC

Jonathan Medina Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonathan Medina şuan Universidad Técnica de Cajamarca takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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