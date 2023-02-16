Jonathan Meier kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan Meier Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonathan Meier adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonathan Meier Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonathan Meier 11 Kasım 1999 tarihinde München şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonathan Meier Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BALLWERK Sports GmbH yapmaktadır. Jonathan Meier, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dynamo Dresden futbol takımında oynamaktadır. Dynamo Dresden takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jonathan Meier'nin Dynamo Dresden ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jonathan Meier Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jonathanmeier/

Haberin Devamı

Jonathan Meier Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jonathan Meier isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Jonathan Meier Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonathan Meier futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında B. Münih Alt.

1 Temmuz 2014 yılında FC Bayern U16

1 Temmuz 2015 yılında FC Bayern U17

1 Temmuz 2016 yılında FC Bayern U19

1 Temmuz 2018 yılında FC Bayern II

1 Temmuz 2019 yılında Mainz

6 Ağu 2020 yılında Dresden

30 Haziran 2021 yılında Mainz

14 Ağu 2021 yılında Hansa Rostock

30 Haziran 2022 yılında Mainz

1 Temmuz 2022 yılında Dresden

Jonathan Meier Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonathan Meier şuan Dynamo Dresden takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

TSV 1860 München (-2012), FC Bayern München (2012-2018)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.