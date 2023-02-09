Jonathan Menendez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan Menendez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonathan Menendez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonathan Menendez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonathan Menendez 5 Mart 1994 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,64 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jonathan Diego Menéndez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonathan Menendez Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SP yapmaktadır. Jonathan Menendez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Newell's Old Boys futbol takımında oynamaktadır. CA Newell's Old Boys takımına 5 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Jonathan Menendez'nin CA Newell's Old Boys ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jonathan Menendez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jonamenendez/

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Jonathan Menendez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jonathan Menendez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jonathan Menendez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonathan Menendez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Chacarita Jrs

1 Şubat 2012 yılında Sevilla Atl.

13 Ocak 2015 yılında Chacarita Jrs

8 Temmuz 2016 yılında CA Talleres

26 Ocak 2018 yılında Independiente

7 Ağu 2018 yılında Al-Rayyan SC

25 Ocak 2019 yılında Independiente

16 Temmuz 2019 yılında CA Talleres

30 Haziran 2020 yılında Independiente

30 Mayıs 2021 yılında Salt Lake

12 Temmuz 2022 yılında Vélez Sarsfield

31 Aralık 2022 yılında Salt Lake

5 Şubat 2023 yılında Newell's

31 Aralık 2023 yılında Salt Lake

Jonathan Menendez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonathan Menendez şuan CA Newell's Old Boys takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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