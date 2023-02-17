Jonathan Mfumu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan Mfumu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jonathan Mfumu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jonathan Mfumu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jonathan Mfumu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan Mfumu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonathan Mfumu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonathan Mfumu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonathan Mfumu 14 Nisan 1999 tarihinde doğmuştur.  Belçika uyrukludur.Gerçek adı da Jonathan Mfumu Kunda Medie şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonathan Mfumu Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jonathan Mfumu, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Knokke futbol takımında oynamaktadır. FC Knokke takımına 5 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jonathan Mfumu'nin FC Knokke ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jonathan Mfumuboyu ve yaşı kaç

Jonathan Mfumu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jonathan Mfumu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Jonathan Mfumu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonathan Mfumu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında FCV Dender EH

5 Temmuz 2022 yılında FC Knokke

Jonathan Mfumu kimdir

Jonathan Mfumu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonathan Mfumu şuan FC Knokke takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Jonathan Mfumu nereli

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