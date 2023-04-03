Jonathan Mutombo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan Mutombo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Jonathan Mutombo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jonathan Mutombo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.