Jonathan Mutombo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan Mutombo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonathan Mutombo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jonathan Mutombo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jonathan Mutombo 27 Ağustos 2002 tarihinde Paris şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Fransa,Kongo DC uyrukludur.Gerçek adı da Jonathan Mutombo Mawesi şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jonathan Mutombo Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Proeleven S.A. yapmaktadır. Jonathan Mutombo, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Vitória Guimarães SC B B futbol takımında oynamaktadır. Vitória Guimarães SC B B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jonathan Mutombo'nin Vitória Guimarães SC B B ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Jonathan Mutombo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jonathan Mutombo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2017 yılında Paris SG U17
1 Temmuz 2019 yılında Paris SG U19
1 Temmuz 2020 yılında Guimarães A23
30 Haziran 2021 yılında Paris SG U19
31 Ağustos 2021 yılında Guimarães A23
1 Temmuz 2022 yılında Guimarães B
Jonathan Mutombo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jonathan Mutombo şuan Vitória Guimarães SC B B takımında oynamakta ve 45 numaralı formayı giymektedir.
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