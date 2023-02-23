Jonathan Muzinga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan Muzinga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonathan Muzinga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonathan Muzinga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonathan Muzinga 10 Kasım 2002 tarihinde Lappeenranta şehrinde doğmuştur. Finlandiya,Kongo DC uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonathan Muzinga Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aaltoa yapmaktadır. Jonathan Muzinga, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Honka futbol takımında oynamaktadır. FC Honka takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jonathan Muzinga'nin FC Honka ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jonathan Muzinga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jonathan Muzinga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jonathan Muzinga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonathan Muzinga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında PK-35

26 Ocak 2022 yılında SJK II

1 Ocak 2023 yılında FC Honka

Jonathan Muzinga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonathan Muzinga şuan FC Honka takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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