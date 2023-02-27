Jonathan Nsanzimana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan Nsanzimana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonathan Nsanzimana adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jonathan Nsanzimana Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jonathan Nsanzimana 6 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Almanya,Ruanda uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jonathan Nsanzimana Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Alke Sports Group Sàrl yapmaktadır. Jonathan Nsanzimana, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Union Titus Petange futbol takımında oynamaktadır. Union Titus Petange takımına 31 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Jonathan Nsanzimana'nin Union Titus Petange ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Jonathan Nsanzimana Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jonathan Nsanzimana futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2017 yılında B. Münih Alt.
1 Temmuz 2019 yılında FC Bayern U16
1 Temmuz 2020 yılında FC Bayern U17
1 Temmuz 2021 yılında FC Bayern U19
1 Ocak 2022 yılında SSV Ulm U19
31 Ağustos 2022 yılında Titus Petange
Jonathan Nsanzimana Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jonathan Nsanzimana şuan Union Titus Petange takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?DJK Sportbund München-Ost (-2017), FC Bayern München (2017-12/2021), SSV Ulm 1846 (01/2022-2022)
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