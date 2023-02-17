Jonathan Obika kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan Obika Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonathan Obika adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonathan Obika Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonathan Obika 12 Eylül 1990 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. İngiltere,Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Jonathan Chiedozie Obika şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonathan Obika Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 10Ten Football yapmaktadır. Jonathan Obika, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Motherwell FC futbol takımında oynamaktadır. Motherwell FC takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jonathan Obika'nin Motherwell FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Jonathan Obika Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jonathan Obika isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jonathan Obika Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonathan Obika futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Tottenham

19 Mart 2009 yılında Yeovil Town

31 Mayıs 2009 yılında Tottenham

11 Ağu 2009 yılında Yeovil Town

10 Şubat 2010 yılında Tottenham

11 Şubat 2010 yılında Millwall

11 Mayıs 2010 yılında Tottenham

20 Ağu 2010 yılında Crystal Palace

7 Ocak 2011 yılında Peterborough

7 Ocak 2011 yılında Tottenham

7 Şubat 2011 yılında Tottenham

8 Şubat 2011 yılında Swindon Town

16 Mart 2011 yılında Tottenham

17 Mart 2011 yılında Yeovil Town

31 Mayıs 2012 yılında Tottenham

22 Şubat 2013 yılında Charlton Ath

5 Mayıs 2013 yılında Tottenham

8 Ocak 2014 yılında Brighton

17 Mart 2014 yılında Tottenham

18 Mart 2014 yılında Charlton Ath

31 Mayıs 2014 yılında Tottenham

1 Eylül 2014 yılında Swindon Town

6 Temmuz 2017 yılında Oxford United

2 Ağu 2019 yılında St. Mirren

1 Temmuz 2021 yılında FC Morecambe

31 Ocak 2023 yılında Motherwell FC

31 Mayıs 2023 yılında FC Morecambe

Jonathan Obika Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonathan Obika şuan Motherwell FC takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

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