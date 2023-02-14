Jonathan Okita kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan Okita Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jonathan Okita kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jonathan Okita ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Jonathan Okita kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan Okita Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jonathan Okita

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonathan Okita adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonathan Okita Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonathan Okita 5 Ekim 1996 tarihinde Köln şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Kongo DC,Almanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jonathan Yula Okita şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonathan Okita Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini M-Soccermanagement yapmaktadır. Jonathan Okita, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Zürich futbol takımında oynamaktadır. FC Zürich takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jonathan Okita'nin FC Zürich ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Jonathan Okita Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/okitajr77/

Jonathan Okitaboyu ve yaşı kaç

Jonathan Okita Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jonathan Okita isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Jonathan Okita Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonathan Okita futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında AFC Tubize

1 Temmuz 2014 yılında Standard U21

1 Temmuz 2016 yılında Standard Liège

31 Ağu 2016 yılında KSV Roeselare

4 Ocak 2017 yılında Standard U21

31 Ocak 2017 yılında Union SG

30 Haziran 2017 yılında Standard U21

9 Ağu 2017 yılında MVV Maastricht

24 Ağu 2018 yılında NEC Nijmegen

1 Temmuz 2022 yılında FC Zürich

Jonathan Okita kimdir

Jonathan Okita Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonathan Okita şuan FC Zürich takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

RCS Brainois (-2012), AFC Tubize (2012/13)

Jonathan Okita Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Demokratik Kongo Cumhuriyeti takımında 11 numaralı formasıyla 10 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Jonathan Okita nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son Haberler
Patrick Sutter kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrick Sutter Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Patrick Sutter kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrick Sutter Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Albert Vallci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Albert Vallci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Albert Vallci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Albert Vallci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Michael Kempter kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Kempter Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Michael Kempter kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Kempter Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İsaac Schmidt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsaac Schmidt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İsaac Schmidt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsaac Schmidt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Çok Okunanlar
Andy Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andy Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Andy Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andy Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gaspar Campos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gaspar Campos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gaspar Campos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gaspar Campos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Pablo Valcarce kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pablo Valcarce Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Pablo Valcarce kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pablo Valcarce Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Curro Sanchez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Curro Sanchez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Curro Sanchez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Curro Sanchez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Yorumlananlar
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?