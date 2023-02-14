Jonathan Okita kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan Okita Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonathan Okita adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonathan Okita Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonathan Okita 5 Ekim 1996 tarihinde Köln şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Kongo DC,Almanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jonathan Yula Okita şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonathan Okita Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini M-Soccermanagement yapmaktadır. Jonathan Okita, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Zürich futbol takımında oynamaktadır. FC Zürich takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jonathan Okita'nin FC Zürich ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Jonathan Okita Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/okitajr77/

Jonathan Okita Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jonathan Okita isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jonathan Okita Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonathan Okita futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında AFC Tubize

1 Temmuz 2014 yılında Standard U21

1 Temmuz 2016 yılında Standard Liège

31 Ağu 2016 yılında KSV Roeselare

4 Ocak 2017 yılında Standard U21

31 Ocak 2017 yılında Union SG

30 Haziran 2017 yılında Standard U21

9 Ağu 2017 yılında MVV Maastricht

24 Ağu 2018 yılında NEC Nijmegen

1 Temmuz 2022 yılında FC Zürich

Jonathan Okita Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonathan Okita şuan FC Zürich takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jonathan Okita Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

RCS Brainois (-2012), AFC Tubize (2012/13)

Demokratik Kongo Cumhuriyeti takımında 11 numaralı formasıyla 10 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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