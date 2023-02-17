Jonathan Rasheed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan Rasheed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonathan Rasheed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonathan Rasheed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonathan Rasheed 21 Kasım 1991 tarihinde Göteborg şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. İsveç,Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonathan Rasheed Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Simul Management yapmaktadır. Jonathan Rasheed, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IFK Värnamo futbol takımında oynamaktadır. IFK Värnamo takımına 26 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jonathan Rasheed'nin IFK Värnamo ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Jonathan Rasheed Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jonathan Rasheed isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jonathan Rasheed Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonathan Rasheed futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Sylvia

11 Mart 2013 yılında Stabæk Fotball

31 Mart 2014 yılında Alta IF

10 Ağu 2014 yılında Ljungskile

24 Şubat 2015 yılında Follo FK

1 Ocak 2016 yılında Värnamo

1 Ocak 2017 yılında Häcken

26 Temmuz 2022 yılında Värnamo

Jonathan Rasheed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonathan Rasheed şuan IFK Värnamo takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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