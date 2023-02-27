Jonathan Ring kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan Ring Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonathan Ring adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonathan Ring Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonathan Ring 5 Aralık 1991 tarihinde Örebro şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonathan Ring Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Jonathan Ring, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jeju United futbol takımında oynamaktadır. Jeju United takımına 25 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jonathan Ring'nin Jeju United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jonathan Ring Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jonathan Ring isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jonathan Ring Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonathan Ring futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Värnamo

1 Ocak 2013 yılında Kalmar FF

5 Ocak 2017 yılında Gençlerbirliği

20 Temmuz 2017 yılında Kalmar FF

1 Ocak 2018 yılında Djurgården

19 Şubat 2021 yılında Kalmar FF

25 Ocak 2022 yılında Jeju United

Jonathan Ring Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonathan Ring şuan Jeju United takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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