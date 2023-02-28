Jonathan Rivero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan Rivero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonathan Rivero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonathan Rivero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonathan Rivero 4 Şubat 1998 tarihinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonathan Rivero Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jonathan Rivero, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Resistencia Sport Club futbol takımında oynamaktadır. Resistencia Sport Club takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jonathan Rivero'nin Resistencia Sport Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jonathan Rivero Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jonathan Rivero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jonathan Rivero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonathan Rivero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Barracas C.

1 Temmuz 2019 yılında CSCD Lafererre

30 Haziran 2020 yılında Barracas C.

1 Temmuz 2022 yılında Resistencia SC

Jonathan Rivero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonathan Rivero şuan Resistencia Sport Club takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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