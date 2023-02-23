Jonathan Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonathan Rodriguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonathan Rodriguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonathan Rodriguez 7 Haziran 1990 tarihinde San Nicolás de los Arroyos şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Jonathan Emanuel Rodríguez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonathan Rodriguez Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAS SCOUTING yapmaktadır. Jonathan Rodriguez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sepsi OSK Sf. Gheorghe futbol takımında oynamaktadır. Sepsi OSK Sf. Gheorghe takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jonathan Rodriguez'nin Sepsi OSK Sf. Gheorghe ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jonathan Rodriguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jonathan Rodriguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jonathan Rodriguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonathan Rodriguez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Agropecuario

1 Eylül 2017 yılında FC Botosani

1 Temmuz 2021 yılında CFR Cluj

25 Ocak 2022 yılında FC Dinamo

30 Haziran 2022 yılında CFR Cluj

1 Temmuz 2022 yılında Sepsi OSK

Jonathan Rodriguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonathan Rodriguez şuan Sepsi OSK Sf. Gheorghe takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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