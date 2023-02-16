Jonathan Rowe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan Rowe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonathan Rowe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonathan Rowe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonathan Rowe 30 Nisan 2003 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonathan Rowe Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Unique Sports Group yapmaktadır. Jonathan Rowe, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Norwich City futbol takımında oynamaktadır. Norwich City takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jonathan Rowe'nin Norwich City ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Jonathan Rowe Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Jonathanrowe__

http://www.instagram.com/jonathanrowe_/

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Jonathan Rowe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jonathan Rowe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Jonathan Rowe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonathan Rowe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Norwich U18

1 Temmuz 2021 yılında Norwich U21

1 Ocak 2022 yılında Norwich

Jonathan Rowe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonathan Rowe şuan Norwich City takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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